Коттедж 720 кв. м. на 16+ человек. поселение Десеновское д 40

Коттедж 720 кв. м. на 16+ человек. поселение Десеновское д 40 Коттедж 720 кв. м. на 16+ человек. поселение Десеновское д 40 Коттедж 720 кв. м. на 16+ человек. поселение Десеновское д 40 Коттедж 720 кв. м. на 16+ человек. поселение Десеновское д 40
Коттедж 720 кв. м. на 16+ человек. поселение Десеновское д 40
Телефон: 8 926 220-68-11
Адрес: поселение Десеновское д 40
Арендодатель: николай
Вид объекта: Коттедж
Этажей в доме: 3
Расстояние до города: 17 км
Материал стен: кирпич
Площадь дома: 720 кв. метров
Площадь участка: 95 соток
Количество спальных мест: 16+ человек
Количество кроватей: 8+ кроватей
Мультимедиа: Wi-Fi, Телевизор, Кабельное / цифровое ТВ
Бытовая техника: Плита, Микроволновка, Холодильник, Стиральная машина, Фен, Утюг
Доп. услуги: Кондиционер, Бассейн, Баня / сауна
Дополнительно: Можно с питомцами, Можно с детьми, Можно для мероприятий

18 000 Руб.


Предлагается коттедж для проведения различных мероприятий. Расположен в 17 км от МКАД. по Варшавскому или Калужскому шоссе. В коттедже имеется 8 спальных комнат, баня, бассейн, кинозал с видеопроектором и караоке, бильярд, интернет. Банкетный зал с мебелью , плазменной панелью и отличной акустической системой для проведения торжеств, кухня- столовая с хорошей бытовой техникой. Участок с лесными деревьями, беседкой для барбекю и большой парковкой. Также можем предложить услуги повара, официантов, мангальщика, декоратора, профессионального фотографа. Размещение на ночь до 42 гостей, банкет да 48 персон. Аренда в будни 18000р, один выходной 45000р, Полные выходные 68000р.
Стоимость на15 гостей.

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