Коттедж 720 кв. м. на 16+ человек. поселение Десеновское д 40

Предлагается коттедж для проведения различных мероприятий. Расположен в 17 км от МКАД. по Варшавскому или Калужскому шоссе. В коттедже имеется 8 спальных комнат, баня, бассейн, кинозал с видеопроектором и караоке, бильярд, интернет. Банкетный зал с мебелью , плазменной панелью и отличной акустической системой для проведения торжеств, кухня- столовая с хорошей бытовой техникой. Участок с лесными деревьями, беседкой для барбекю и большой парковкой. Также можем предложить услуги повара, официантов, мангальщика, декоратора, профессионального фотографа. Размещение на ночь до 42 гостей, банкет да 48 персон. Аренда в будни 18000р, один выходной 45000р, Полные выходные 68000р.

Стоимость на15 гостей.